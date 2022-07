LEGO ha annunciato che interromperà tutte le sue attività commerciali in Russia

Pubblicità

AGI - Il gruppo danese, leader mondiale nella produzione di giocattoli , hala cessazione definitiva delle vendite in Russia a causa della guerra in Ucraina. Il gruppo ha rescisso il contratto con il ...Anche i mattoncini più famosi del mondo lasciano la Russia, quasi a suggerire la distruzione totale simboleggiata dalla guerra.ha infattidi cessare l'attività commerciale e "di porre fine alla sua partnership" con il distributore russo Inventive Retail Group, "che possedeva e gestiva 81 negozi" a nome del ...