Lecce, idea Di Francesco per l'attacco (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo l'ultima stagione a Empoli, in Serie A, Federico Di Francesco potrebbe ritrovare la massima serie: sull'attaccante della Spal,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo l'ultima stagione a Empoli, in Serie A, Federico Dipotrebbe ritrovare la massima serie: sull'attaccante della Spal,...

Pubblicità

__mandrake_ : non lo so ma d'improvviso sono gasato dall'idea di andare in curva, tutti allineati e coperti a sostenere in 50k co… - Leccezionaleit : Per il Lecce idea #DiFrancesco. Secondo indiscrezioni di mercato, la società giallorossa sarebbe sulle tracce dell'… - MomentiCalcio : #Lecce, l’ultima idea di #Corvino: portare in maglia giallorossa #FedericoDiFrancesco - SampNews24 : #Falcone-#Sampdoria: dall’offerta del #Lecce all’idea Lazio. Cifre e dettagli - nicodelleside : @dianacalibana Non hai idea quanto capisca quest'affermazione: muoversi da lecce (ovunque tu debba andare) è qualcosa di epico -