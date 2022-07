Le ultime testimonianze sull' assalto al Campidoglio sono preoccupanti per Trump

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 13 luglio 2022) "Be there, will be wild!": questo aveva twittato il 19 dicembre 2020 il presidente in carica Donald. Un tweet che di fatto era una chiamata per tutti i suoi più accesi sostenitori. Un tweet che in poche ore fu ripreso da centinaia di account e canali social (incluso quello, seguitissimo, dei complottisti in capo di Infowars) e che, di fatto, ha dato il via all’organizzazione del quasi golpe, del 6 gennaio 2021. Cosa voleva dire con quel tweet il presidente sconfitto e intenzionato a non cedere il passo? Voleva dire “venite e facciamo casino”? Oppure voleva dire quello che risulta aver scritto in un tweet rimasto in bozze “Farò un grande discorso alle 10:00 del 6 gennaio all'Ellisse (a sud della Casa Bianca). Arrivate presto! Poi in marceremo sul. Stop the Steal!”?. Scoprire il senso di quei tweet, di quelle parole, del discorso ...