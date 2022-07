Le Spice Girls stanno per tornare! L’indizio che appare sulla pagina ufficiale

Pubblicità

Novella 2000

Leggi anche I 20 migliori album usciti nel 1992 Lestanno per annunciare la reunion (e un tour negli stadi) La tanto agognata reunion, annunciata dal tour Public Service Announcement, è ...Pochi giorni fa, la Posh delleaveva dedicato un dolcissimo pensiero al marito sui social: 'dicevano che lui non è divertente e che io non sorrido mai, dicevano che non saremmo durati e ... Le Spice Girls stanno per tornare! L'indizio sulla pagina ufficiale Le Spice Girls stanno per tornare! Ecco l'indizio che appare sulla pagina ufficiale della girlband più amata di sempre.Annunciato sui social, esce a settembre ‘Who I Am: My Story’, autobiografia della ex SPice Girl Melanie C. Le parole dell’artista.