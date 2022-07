Le prime amichevoli estive del Napoli, alcune gratuite su Facebook (Di mercoledì 13 luglio 2022) È iniziata una nuova stagione per il Napoli guidato da mister Luciano Spalletti, che quest’anno purtroppo dovrà rinunciare all’ormai ex capitano Lorenzo Insigne, quasi sicuramente al “comandante” del reparto difensivo Kalidou Koulibaly (prossimo ad indossare i colori del Chelsea) e probabilmente anche a “Ciro” Dries Mertens. Ad oggi, i calciatori azzurri si trovano in ritiro pre-campionato a Dimaro (in Trentino), dove nei prossimi giorni scenderanno in campo in ben due match: il primo contro l’Anaune Val di Non in programma giovedì 14 luglio alle 18.00 e il secondo contro il Perugia domenica 17 luglio sempre alle 18.00. Per la prima volta queste due partite saranno visibili in diretta e in modo gratuito sul profilo ufficiale Facebook della SSC Napoli.Il club partenopeo, poi, proseguirà il ritiro Castel di Sangro (in Abruzzo). La ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022) È iniziata una nuova stagione per ilguidato da mister Luciano Spalletti, che quest’anno purtroppo dovrà rinunciare all’ormai ex capitano Lorenzo Insigne, quasi sicuramente al “comandante” del reparto difensivo Kalidou Koulibaly (prossimo ad indossare i colori del Chelsea) e probabilmente anche a “Ciro” Dries Mertens. Ad oggi, i calciatori azzurri si trovano in ritiro pre-campionato a Dimaro (in Trentino), dove nei prossimi giorni scenderanno in campo in ben due match: il primo contro l’Anaune Val di Non in programma giovedì 14 luglio alle 18.00 e il secondo contro il Perugia domenica 17 luglio sempre alle 18.00. Per la prima volta queste due partite saranno visibili in diretta e in modo gratuito sul profilo ufficialedella SSC.Il club partenopeo, poi, proseguirà il ritiro Castel di Sangro (in Abruzzo). La ...

