Le nozze militari? Sessiste pure loro L’avvocato femminista | “Aboliamo colpetto di sciabola sul sedere”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug — Non passa giorno che il talebanesimo in salsa— o il femminismo in salsa talebana — decida di prendersela con istituzioni, usanze o tradizioni che non hanno mai fatto del male a una mosca se non offendere l’animo grigio e privo di luce di questi censori (più spesso «censore», inteso al femminile plurale boldriniano): ed è così che nel mirino delle quacchere woke finisceil matrimonio in divisa, le cosiddette. Per quale motivo, di grazia? Ma perché il tradizionale «“” disul fondoschiena della sposa» è un’usanza «maschilista e va assolutamente abolita». Ildialleè sessista A sentenziarlo è...