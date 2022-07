"Le foto più...". Boschi e Berruti sorpresi così: vietatissimo ai minori | Guarda (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ma quale crisi, Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono più uniti che mai. Lo confermano le ultime foto che li vedono ancora una volta insieme in vacanza. Nelle immagini si vede la deputata di Italia Viva seduta su una barca e avvinghiata all'attore, ma anche i due abbracciati in mare. Scatti, quelli di Diva e Donna, che regalano alla Boschi e a Berruti la copertina. Il titolo? "Passione senza freni dopo la crisi" e poi il commento: "Boschi e Berruti, le foto più sexy dell'estate". Tra i due infatti si era vociferato di un allontanamento. A mettere il dito nella piaga un film per adulti, una sorta di 50 sfumature di grigio in versione polacca, in cui Berruti recita. Non solo, a insospettire i sostenitori della coppia alcune ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ma quale crisi, Maria Elenae Giuliosono più uniti che mai. Lo confermano le ultimeche li vedono ancora una volta insieme in vacanza. Nelle immagini si vede la deputata di Italia Viva seduta su una barca e avvinghiata all'attore, ma anche i due abbracciati in mare. Scatti, quelli di Diva e Donna, che regalano allae ala copertina. Il titolo? "Passione senza freni dopo la crisi" e poi il commento: ", lepiù sexy dell'estate". Tra i due infatti si era vociferato di un allontanamento. A mettere il dito nella piaga un film per adulti, una sorta di 50 sfumature di grigio in versione polacca, in cuirecita. Non solo, a insospettire i sostenitori della coppia alcune ...

