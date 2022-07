Le domande anonime nelle stories con NGL sono il tormentone Instagram 2022

(Di mercoledì 13 luglio 2022) È nato un nuovosu: lefatte con l’applicazione NGL. Ma come funziona esattamente? Negli USA era già in voga da diverso tempo e ora ildellesucon l’applicazione NGL è approdato anche in Italia. L’applicazione NGL (letteralmente “Not Gonna Lie”, ovvero “Non mentirò”), permette a chi la utilizza di ricevereda parte dei propri followers mediante un link specifico. Dopo aver scaricato NGL su, verrà resa disponibile una specie di casella di posta virtuale che permetterà il contatto con i propri followers. A questo punto, la persona che ha scaricato l’app può ...

simona_s8_ : Ma siamo tornati al 2016 che si fa il box delle domande anonime? JAMME BELL JA - dottorparanoia : a me delle vostre risposte a domande anonime interessa molto perché voglio farmi i cazzi vostri - amxgbc : RT @monicamiao_: basta con i box delle domande anonime - paolabianchinii : immagina essere un 10 ma chiedere di farti domande anonime su NGL - chiaramiao_ : RT @monicamiao_: basta con i box delle domande anonime -

Domande anonime nelle storie con NGL. Come funziona l'app che sta girando su Instagram Dopo Yolo, Ask.fm e YikYak, il trend dell'anonimato online torna ciclicamente. Ora è il turno di questa app che ti consente di lasciare commenti e domande in anonimato sul social di Meta. Ecco come pr ...Come inserire le domande L'autore può inserire una qualsiasi frase come ad esempio: "Dimmi qualcosa che non mi hai mai detto", e dopo aver condiviso il link riceverà una sequela di risposte anonime ...