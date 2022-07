Le ambizioni politiche di Meghan Markle

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Circola in queste ore la notizia secondo cui Megane il principe Harry si stanno preparando per volare a New York la prossima settimana per l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L’incontro è previsto in onore del Nelson Mandela Day il 18 luglio e il principe Harry dovrebbe tenere un discorso. Ma la presenza dei Sussex apre di nuovo spazio alle speculazioni sulle miredella duchessa., infatti, ha già tenuto un discorso alle Nazioni Unite, da sola, nel 2015 in occasione della Giornata Mondiale della Donna. Questa volta non sarà lei a parlare, ma comunque non lascerà andare il marito da solo sul palco. Secondo alcuni tabloid come Page Six la presenza della coppia serve a sottolineare il loro rapporto speciale con i Mandela. AnsaNel 2019, infatti, Harry ehanno ...