(Di mercoledì 13 luglio 2022) È arrivato Romagnoli, lo ammetto: avevo in canna un pezzo molto retorico e molto romantico su come a volte il calcio sia giusto, e regali...

Pubblicità

Calciomercato.com

La Lazio è partita per Auronzo senza portieri,risultato negativo di Tare Igli, l'uomo dal dito indicatore e indagatore, che litiga da solo, smentito dai comunicati societari. AUT AUT - L'aut ...La Lazio da quanto sapeva che ilportiere, Thomas Strakosha, non avrebbe rinnovato E da quanto sapeva che manco il secondo sarebbe rimasto, con tutta probabilità Siamo al 1 luglio, e i piani ... Laziomania: il primo anno dopo Tare | Mercato | Calciomercato.com Rubo questo titolo ad un utente Twitter che stimo e seguo, ma abbiate pazienza: sintetizza alla perfezione l'umore ballereccio che penetra tra gli stipiti, si sfalda sulle nostre fronti, richiama fosc ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi.