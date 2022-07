Laziomania | il primo anno dopo Tare? | Mercato

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 13 luglio 2022) 2022-07-13 09:31:00 Calcio.com riporta quanto segue: È arrivato Romagnoli, lo ammetto: avevo in canna un pezzo molto retorico e molto romantico su come a volte il calcio sia giusto, e regali qualcosa che va al di là del valore tecnico e delle idee e dei ragionamenti economici. È arrivato Romagnoli, e c’è entusiasmo, e c’è voglia, e cavolo questo abbonamento è dannatamente affascinante, la Lazio che si sta costruendo è forse la più oculata e interessante da molti anni a questa parte. Molte tifose e tifosi me lo chiedono: ma come, che fine ha fatto la guerra civile trae Sarri? La Lazio sta acquistando a rotta di collo, ha portato in ritiro Marcos Antonio e Casale e Cancellieri, FINALMENTE è arrivato Romagnoli e presto l’ultimo dei due (!) portieri (di Maximiano a Formello parlano un gran bene, a proposito, e lo voleva anche il Napoli). Un ...