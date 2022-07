Lavoro | NHRG | inaugurata la nuova filiale di Bologna

(Di mercoledì 13 luglio 2022), 13 lug. (Labitalia) -, Agenzia per ilspecializzata nella consulenza HR fondata da Gianni Scaperrotta e Carlo Passino, ha inaugurato, nei giorni scorsi, ladi, nella centralissima Galleria Ugo Bassi al n.1. Anche ladi, oltre alla formazione e alla consulenza in ambito HR, si occuperà di somministrazione e ricerca e selezione. L'apertura disi inserisce nel percorso di crescita e rinnovamento di, che ha visto chiudersi il 2021 con un significativo segno più. Sul fronte del recruiting laha avviato selezioni per diversi profili professionali: nei settori: Alberghiero, Metalmeccanica, Logistica, Servizi, Alimentare e Fashion. ...

