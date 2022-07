Lavorava altrove durante il congedo per figlia disabile, "legittimo licenziarla" (Di mercoledì 13 luglio 2022) AGI – È legittimo il licenziamento per giusta causa nei confronti della dipendente che, durante un periodo di congedo straordinario per accudire la figlia disabile, va a lavorare altrove, in questo caso nel negozio del compagno. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, sezione civile lavoro, con un'ordinanza dell'8 luglio scorso. Nell'agosto del 2016, l'azienda aveva licenziato la donna sostenendo che aiutava il fidanzato nel negozio di cui lui era titolare. Nel corso degli accertamenti, era emerso che anche l'uomo, pure dipendente di questa società, durante un periodo di malattia andava a lavorare nel negozio di sua proprietà. A rivelarlo, è scritto nella sentenza letta dall'AGI, era stato un pedinamento della ditta che aveva raccolto prove fotografiche del ... Leggi su agi (Di mercoledì 13 luglio 2022) AGI – Èil licenziamento per giusta causa nei confronti della dipendente che,un periodo distraordinario per accudire la, va a lavorare, in questo caso nel negozio del compagno. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, sezione civile lavoro, con un'ordinanza dell'8 luglio scorso. Nell'agosto del 2016, l'azienda aveva licenziato la donna sostenendo che aiutava il fidanzato nel negozio di cui lui era titolare. Nel corso degli accertamenti, era emerso che anche l'uomo, pure dipendente di questa società,un periodo di malattia andava a lavorare nel negozio di sua proprietà. A rivelarlo, è scritto nella sentenza letta dall'AGI, era stato un pedinamento della ditta che aveva raccolto prove fotografiche del ...

