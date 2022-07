Pubblicità

PalermoPost1 : #Cefalù. In manette latitante albanese - GiornaleLORA : Omicidio, possesso illegale di armi da fuoco e rapina. I Carabinieri arrestano latitante di nazionalità albanese - himeralive : I Carabinieri della compagnia di Cefalù, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno… - telodogratis : Latitante albanese arrestato da Cc nel palermitano - Agenparl : CARABINIERI DI CEFALU' - ARRESTO LATITANTE DI NAZIONALITA' ALBANESE - -

Agenzia ANSA

Le indagini, coordinate dalla procura di Termini Imerese, hanno consentito la cattura dela Campofelice di Roccella. Alle indagini hanno collaborato anche le autorità di Tirana e ...... sono un marchio netto: segnano uno spartiacque anche per innegabile merito del Governo. ... Veaceslav Banu (Russia, estorsione)… Ogni sei giorni, in media, un exarrestato all'... Latitante albanese arrestato da Cc nel palermitano I carabinieri della compagnia di Cefalù, con i colleghi del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato un quarantenne di origine albanese, in esecuzione a un provvedimento di cattura inte ...Per ben 22 anni era riuscito a sottrarsi alla giustizia, adesso un latitante internazionale è stato trovato in provincia di Palermo I carabinieri della compagnia di Cefalù, con i colleghi del nucleo c ...