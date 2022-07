Latina | scontri violenti e cariche fuori dallo stadio | emessi 10 Daspo dal Questore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 13 luglio 2022). Sono 10 i provvedimenti di Divieto di Accedere a Manifestazioni Sportive (D.A.Spo.) applicati daldia seguito a quella fatidica partita di febbraio, per la quale due feriti erano stati trasportati d’urgenza in ospedale. I provvedimenti dopo la partita con l’Avellino I divieti, applicati in base alle diverse condotte, variano dai 3 ai 5 anni, mentre per un tifoso della squadra ospite, la misura è stata adottata per anni cinque con obbligo di presentazione all’Autorità di P.S., essendo il medesimo già destinatario di precedente. I provvedimenti giungono a seguito dell’incontro di calcio “Calcio 1932 – U.S. Avellino 1912” svoltosi a febbraio scorso, il giorno 22, e valevole per il campionato di Lega Pro Girone “C”. La partita si era tenuta presso lo ...