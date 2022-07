Latina | il Consiglio di Stato nega la sospensiva del ricorso di Coletta

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 13 luglio 2022) : resta il Commissario. Ildinon ha autorizzato laimmediata come chiedeva ilpresentato dall‘exsindaco diDamianodopo la decisione di affidare la gestione transitoria al commissario prefettizio Carmine Valente. In merito alla diatriba politica che aha portato alla nomina del Comissario prefettizio in merito a presunte irregolarità nei conteggio dei voti delle ultime amministrative e alpresentato dal sindacoche, al ballottaggio, aveva avuto la meglio, dunque, ildinon ha concesso lastabilendo per il 26 luglio prossimo l’udienza in cui discutere il contenuto dell’atto. Il Comune di ...