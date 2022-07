(Di mercoledì 13 luglio 2022) Vanni Incaricodi prestigio per la tesorieradei Dottoried Esperti Contabilia provincia di Arezzoche è stata nominata quale componente del "...

Vanni Incarico nazionale di prestigio per la tesoriera dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Arezzoche è stata nominata quale componente del "Dipartimento Area Lavoro" nell'ambito dell'area di delega "Economia e Fiscalità del Lavoro" attribuita ai consiglieri nazionali Marina Andreatta ...Il comitato direttivo è completato da Massimiliano Brogi, Leonardo Misesti,, Simona Favilli, Maria Cristina Biondini, Fabiola Polverini, Paolo Brocchi. Per quanto concerne il comitato ... Lara Vannini entra nel dipartimento area lavoro dell’ordine nazionale dei commercialisti Arezzo, 13 luglio 2022 - Incarico nazionale di prestigio per la tesoriera dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Arezzo Lara Vannini che è stata nominata quale ...Entra nel dipartimento Area lavoro dell’Odcec. Tiezzi: “Riconoscimento dell’impegno e della competenza dimostrata negli anni” ...