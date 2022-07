“L’anguria fa ingrassare”, “Hai mai visto qualcuno che non mangia ed è in sovrappeso?”, scoppia la polemica per le gravi affermazioni di una nutrizionista su TikTok (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’uso dei social. Quante volte se n’è discusso (lo facciamo spesso anche noi di FqMagazine). Inevitabile, allora, non parlare di @dinutrizione (così si chiama il profilo TikTok che conta al momento 72.5mila mi piace; su Instagram si trova anche il suo vero nome: Marilena Di Lorenzo). La protagonista è una “biologa-nutrizionista, farmacista, specialista in scienza dell’alimentazione”, come recita la sua biografia su TikTok. Circa 30 i video pubblicati fino ad ora, tra questi anche anche un paio che hanno fatto discutere sul web. Parliamo ad esempio di un filmato pubblicato lo scorso 2 luglio (1.7 milioni di visualizzazioni ad oggi, dunque virale) in cui la nutrizionista esordisce quasi gridando: “Oooh, questa è anguria, non è acqua”, asserisce indicando una ciotola con delle fette del frutto estivo. Poi continua: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’uso dei social. Quante volte se n’è discusso (lo facciamo spesso anche noi di FqMagazine). Inevitabile, allora, non parlare di @dinutrizione (così si chiama il profiloche conta al momento 72.5mila mi piace; su Instagram si trova anche il suo vero nome: Marilena Di Lorenzo). La protagonista è una “biologa-, farmacista, specialista in scienza dell’alimentazione”, come recita la sua biografia su. Circa 30 i video pubblicati fino ad ora, tra questi anche anche un paio che hanno fatto discutere sul web. Parliamo ad esempio di un filmato pubblicato lo scorso 2 luglio (1.7 milioni di visualizzazioni ad oggi, dunque virale) in cui laesordisce quasi gridando: “Oooh, questa è anguria, non è acqua”, asserisce indicando una ciotola con delle fette del frutto estivo. Poi continua: ...

