L’accordo per il mantenimento tra Francesco Totti e Ilary Blasi: casa, assegno e liquidazione delle quote (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’ex calciatore Francesco Totti e la showgirl Ilary Blasi hanno un accordo sul mantenimento dopo la separazione annunciata nei giorni scorsi. Raggiunto per via extragiudiziale, dovrebbe essere perfezionato entro domani. E prevede che Ilary resti nella casa all’Eur e riceva un assegno con molti zeri dal marito. Non solo: proprio L’accordo avrebbe causato i ritardi nell’annuncio della separazione dopo le indiscrezioni dello scorso febbraio smentite furiosamente dalla coppia. Le quote di proprietà di Blasi nella Number Five e nella Società Sportiva Sporting Club Totti, entrambe al 90%, saranno liquidate da Totti. Mentre non ci sono particolari problemi sulle proprietà ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’ex calciatoree la showgirlhanno un accordo suldopo la separazione annunciata nei giorni scorsi. Raggiunto per via extragiudiziale, dovrebbe essere perfezionato entro domani. E prevede cheresti nellaall’Eur e riceva uncon molti zeri dal marito. Non solo: proprioavrebbe causato i ritardi nell’annuncio della separazione dopo le indiscrezioni dello scorso febbraio smentite furiosamente dalla coppia. Ledi proprietà dinella Number Five e nella Società Sportiva Sporting Club, entrambe al 90%, saranno liquidate da. Mentre non ci sono particolari problemi sulle proprietà ...

pietroraffa : == Di Marzio:'Il Milan è sempre più vicino a De Ketelaere. Non c'è ancora l'accordo definitivo, ma si sta lavorando… - Glongari : L’#Inter comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Arturo #Vidal. - SimoneTogna : #inter, ufficiale: Trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Arturo #Vidal - CarmeloSamperi : Twitter fa causa a Musk per obbligarlo a rispettare l'accordo da 44 miliardi - Yuro_23 : RT @capuanogio: Sconcerti #CorSera: perché #Dybala continua a non avere squadra? Il rifiuto della #Juventus, quella che più di tutte lo con… -

Wall Street: ieri in calo (Dj - 0,6%), oggi l'atteso dato Cpi sull'inflazione - 2 ... grazie alla notizia che la societa' di furgoni elettrici consegnera' 4.500 veicoli al gigante delle vendite al dettaglio Walmart ( - 0,3%) per il 2023. L'accordo siglato tra Walmart e Canoo potrebbe ... Twitter fa causa a Musk per obbligarlo a rispettare l'accordo da 44 miliardi Twitter ha citato in tribunale Elon Musk. L'obbittivo del social è obbligare l'amministratore delegato di Tesla a rispettare l'accordo di acquisto del social network trovato lo scorso aprile per una cifra complessiva di 44 miliardi di dollari. La citazione è stata depositata, come anticipato da diverse fonti di stampa ... PuntoSicuro ... grazie alla notizia che la societa' di furgoni elettrici consegnera' 4.500 veicoli al gigante delle vendite al dettaglio Walmart ( - 0,3%)il 2023.siglato tra Walmart e Canoo potrebbe ...Twitter ha citato in tribunale Elon Musk.'obbittivo del social è obbligare'amministratore delegato di Tesla a rispettaredi acquisto del social network trovato lo scorso aprileuna cifra complessiva di 44 miliardi di dollari. La citazione è stata depositata, come anticipato da diverse fonti di stampa ... In che modo il futuro accordo unico potrebbe migliorare la...