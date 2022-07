La Turchia cerca di evitare la carestia mondiale: tavolo sul grano con Russia e Ucraina (Di mercoledì 13 luglio 2022) Delegazioni militari di Russia e Ucraina sono attese oggi a Istanbul per un vertice cui parteciperanno anche rappresentanti della Difesa della Turchia e inviati delle Nazioni Unite. Un incontro programmato per trovare un accordo su un corridoio che permetta di portare fuori dai porti del Mar Nero il grano ucraino bloccate a causa della guerra. L'annuncio del summit di oggi è arrivato dopo che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto, lo scorso lunedì, un colloquio telefonico con il collega russo Vladimir Putin, seguito poche ore dopo da una telefonata con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Al centro dei colloqui le almeno 35 milioni di tonnellate di grano ucraino bloccate nei porti del Mar Nero a causa della guerra e che rischiano di marcire e creare una crisi alimentare e una ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Delegazioni militari disono attese oggi a Istanbul per un vertice cui parteciperanno anche rappresentanti della Difesa dellae inviati delle Nazioni Unite. Un incontro programmato per trovare un accordo su un corridoio che permetta di portare fuori dai porti del Mar Nero ilucraino bloccate a causa della guerra. L'annuncio del summit di oggi è arrivato dopo che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto, lo scorso lunedì, un colloquio telefonico con il collega russo Vladimir Putin, seguito poche ore dopo da una telefonata con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Al centro dei colloqui le almeno 35 milioni di tonnellate diucraino bloccate nei porti del Mar Nero a causa della guerra e che rischiano di marcire e creare una crisi alimentare e una ...

