LA STRADA DEL SILENZIO SU CANALE 5: LA SERIE THRILLER DALL'ESTETICA MALINCONICA (Di mercoledì 13 luglio 2022) Mercoledì 13 luglio, su CANALE 5, in prima serata, debutta la SERIE-THRILLER «La STRADA del SILENZIO». Presentata lo scorso aprile al MIPTV di Cannes, con il titolo inglese Silent Road, ha attirato l'attenzione di molti broadcaster ed è stata Mediaset ad aggiudicarsene i diritti esclusivi per l'Italia. Il serial, di produzione greca (Filmiki Etairia), distribuito da Beta Film, il cui titolo originale è Siopilos Dromos, è firmato da Petros Kalkovalis e Melina Tsampani, autori di punta della Penisola Ellenica. Girata tra Atene e Eleusi (comune dell'Attica Occidentale che nel 2023 sarà tra le capitali della cultura europea, che si trova di fronte all'isola di Salamina, 20 km a nord-ovest di Atene), «La STRADA del SILENZIO» ha suscitato entusiastici commenti da parte ...

