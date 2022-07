La strada del silenzio, serie tv: trama, cast e quante puntate sono (Di mercoledì 13 luglio 2022) La strada del silenzio è una serie tv, tratta dalla storia del “Pifferaio Magico”. La sceneggiatura si muove tra giallo e nera con tante soprese e un finale inaspettato. Una serie da edere tutta di un fiato anche se la Mediaset manderà in onda ogni settimana solo alcuni episodi. Le riprese della serie tv si sono svolte in Grecia. In particolare sono state coinvolte le città di Eleusi e la capitale Atene. La strada del silenzio, serie tv: trama La strada del silenzio è una serie tv tratta dalla storia del “Pifferaio Magico”. Alla base della storia c’è un’antica leggenda tedesca ma la serie è girata ed ambientata in Grecia. La storia, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ladelè unatv, tratta dalla storia del “Pifferaio Magico”. La sceneggiatura si muove tra giallo e nera con tante soprese e un finale inaspettato. Unada edere tutta di un fiato anche se la Mediaset manderà in onda ogni settimana solo alcuni episodi. Le riprese dellatv sisvolte in Grecia. In particolarestate coinvolte le città di Eleusi e la capitale Atene. Ladeltv:Ladelè unatv tratta dalla storia del “Pifferaio Magico”. Alla base della storia c’è un’antica leggenda tedesca ma laè girata ed ambientata in Grecia. La storia, ...

