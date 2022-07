La Strada del Silenzio, quante puntate sono? (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo Spagna, Turchia e Francia, Canale 5 si dà alla Grecia. Da qui proviene, infatti, La Strada del Silenzio, nuova serie tv thriller che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda a partire da mercoledì 13 luglio 2022. La serie parte dall’ispirazione del “Pifferaio magico”, per raccontare una storia di misteri dentro un’apparentemente tranquilla cittadina. Ma da quante puntate è composto La Strada del Silenzio? In tutto, gli episodi della prima stagione della serie tv sono tredici, ciascuno di una durata di circa cinquanta minuti. Canale 5 ha deciso di mandarne in onda tre per volta, ogni mercoledì sera, per quattro settimane, fatta eccezione per l’ultimo appuntamento, quando andranno in onda quattro episodi. Il finale di serie, quindi, andrà in onda il 3 agosto. La ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo Spagna, Turchia e Francia, Canale 5 si dà alla Grecia. Da qui proviene, infatti, Ladel, nuova serie tv thriller che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda a partire da mercoledì 13 luglio 2022. La serie parte dall’ispirazione del “Pifferaio magico”, per raccontare una storia di misteri dentro un’apparentemente tranquilla cittadina. Ma daè composto Ladel? In tutto, gli episodi della prima stagione della serie tvtredici, ciascuno di una durata di circa cinquanta minuti. Canale 5 ha deciso di mandarne in onda tre per volta, ogni mercoledì sera, per quattro settimane, fatta eccezione per l’ultimo appuntamento, quando andranno in onda quattro episodi. Il finale di serie, quindi, andrà in onda il 3 agosto. La ...

