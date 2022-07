La strada del silenzio | la serie thriller da stasera su Canale 5 | la trama

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 13 luglio 2022)su5 alle 21:30 debutta Ladeltvprodotta in Grecia e ispirata alla favola de Il pifferaio di Hamelin: la. Un nuovo appuntamento seriale dasu5: in prima serata, e in prima TV assoluta per l'Italia, debutta Ladelgreca presentata lo scorso aprile al MIPTV di Cannes, con il titolo inglese Silent Road. LaIspirata alla favola de Il pifferaio di Hamelin, Ladelracconta un evento che turberà profondamente una piccola comunità locale: uno scuolabus con a bordo nove bambini delle elementari, tutti ...