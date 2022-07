La star di Netflix Busisiwe Lurayi è morta all’età di 36 anni

(Di mercoledì 13 luglio 2022)“Busi”, protagonista della serie comica diCome rovinare il Natale, ènella sua casa in Sud Africa a soli 36. Non è ancora stata stabilita la causa della morte e si attendono i risultati dell’autopsia per fugare ogni dubbio. A informare i fan della scomparsa dell’attrice è stata la sua stessa famiglia, attraverso l’account Instagram ufficiale di Eye Media Artists. “Siamo profondamente rattristati di informarti della scomparsa del nostro amato”, si legge nel post. “improvvisamente e la sua morte è stata dichiarata nella sua residenza domenica 10 luglio 2022 dal personale medico”. I familiari hanno poi aggiunto: “Chiediamo umilmente che si permetta a noi, come famiglia, ...

