La sorella di Ornella Muti patteggia per il reato di droga

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Claudia Rivelli, la71enne dell'attrice romana, hato una pena a 1 anno e 5 mesi per traffico di drogra dello stupro. Nell'inchiesta sui pusher della "Roma bene" 39 imputati

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Claudia Rivelli, ex attrice di fotoromanzi sorella di Ornella Muti, ha patteggiato una pena di 1 anno e 5 mesi nell… - giornali_it : Claudia Rivelli, la sorella di Ornella Muti e la droga dello stupro: voleva spedirla al figlio a Londra #13luglio… - mayabug2 : ??????????????? Droga dello stupro, la sorella di Ornella Muti patteggia la pena a un anno e 5 mesi - leggoit : Claudia Rivelli, la sorella di Ornella Muti e la droga dello stupro: voleva spedirla al figlio a Londra - MarilandTorino : RT @Agenzia_Ansa: Claudia Rivelli, ex attrice di fotoromanzi sorella di Ornella Muti, ha patteggiato una pena di 1 anno e 5 mesi nell'indag… -

Claudia Rivelli , ladiMuti patteggia una pena di un anno e cinque mesi per il caso della ' droga dello stupro '. L'ex attrice, oggi 71enne, si era fatta recapitare dall'Olanda due flaconi contenenti Gbl .L'anno scorso gli investigatori avevano tracciato un pacco sospetto proveniente dall'Olanda e recapitato proprio all'indirizzo delladiMuti. Dentro c'erano due flaconi etichettati ...Claudia Rivelli, la sorella 71enne dell'attrice romana, ha patteggiato una pena a 1 anno e 5 mesi per traffico di drogra dello stupro. Nell'inchiesta sui pusher della "Roma bene" 39 imputati ...Claudia Rivelli, la sorella di Ornella Muti patteggia una pena di un anno e cinque mesi per il caso della 'droga dello stupro'. L'ex attrice, oggi 71enne, si era fatta ...