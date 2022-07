La Roma vince contro il Sunderland: in gol… Zaniolo, le ultime sul passaggio alla Juve (Di mercoledì 13 luglio 2022) La Roma continua la preparazione in vista dell’inizio della nuova stagione, l’obiettivo di José Mourinho è confermarsi in Europa ma soprattutto migliorare il risultato nel campionato di Serie A. Sono ore calde sul fronte calciomercato, in particolar modo a tenere banco è il futuro di Zaniolo. L’attaccante avrebbe chiesto la cessione alla Roma, la valutazione dei giallorossi è di 50 milioni. I bianconeri sono in fase di valutazione e avrebbero messo sul piatto circa 40 milioni di euro. La volontà del calciatore potrebbe fare la differenza, ma la Roma non ha intenzione di svendere il calciatore. Zaniolo è sceso in campo nell’amichevole contro il Sunderland, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-0. Nel primo tempo Mourinho si è schierato con ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lacontinua la preparazione in vista dell’inizio della nuova stagione, l’obiettivo di José Mourinho è confermarsi in Europa ma soprattutto migliorare il risultato nel campionato di Serie A. Sono ore calde sul fronte calciomercato, in particolar modo a tenere banco è il futuro di. L’attaccante avrebbe chiesto la cessione, la valutazione dei giallorossi è di 50 milioni. I bianconeri sono in fase di valutazione e avrebbero messo sul piatto circa 40 milioni di euro. La volontà del calciatore potrebbe fare la differenza, ma lanon ha intenzione di svendere il calciatore.è sceso in campo nell’amichevoleil, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-0. Nel primo tempo Mourinho si è schierato con ...

