La Roma offre a Dybala un quadriennale da 6 milioni l’anno, è l’unica proposta formale per l’argentino (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dall’Argentina arriva la notizia di un’offerta concreta della Roma per Paulo Dybala. Lo scrive, su Twitter, il giornalista TycSports César Luis Merlo. Il club giallorosso avrebbe proposto all’ex Juve un contratto quadriennale da 6 milioni l’anno. Si tratta dell’unica proposta effettiva pervenuta sul tavolo dell’argentino. Per il resto, solo sondaggi. Con l’Inter, riferisce Merlo, non si parla da più di un mese. La Roma è tornata in campo per Paulo Dybala e ha fatto una nuova offerta: un contratto quadriennale al prezzo di € 6 milioni all’anno.? Oggi è l’unica proposta formale sul tavolo della Joya, al di là di diversi ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dall’Argentina arriva la notizia di un’offerta concreta dellaper Paulo. Lo scrive, su Twitter, il giornalista TycSports César Luis Merlo. Il club giallorosso avrebbe proposto all’ex Juve un contrattoda 6. Si tratta deleffettiva pervenuta sul tavolo del. Per il resto, solo sondaggi. Con l’Inter, riferisce Merlo, non si parla da più di un mese. Laè tornata in campo per Pauloe ha fatto una nuova offerta: un contrattoal prezzo di € 6al.? Oggi èsul tavolo della Joya, al di là di diversi ...

