La rivelazione dell' amico di Totti | Ecco cosa è successo davvero

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Adesso parla l'di Francesco. Tutto, ancora una volta, diventa virale. La separazione, annunciata con una nota stampa Ansa, da Ilary e l'ex capitanoa Roma sta monopolizzando i media. Le dichiarazionidel calciatore sulla separazione sono un fulmine a ciel sereno. “Noemi per lui non fu solo una storia di una sera”, racconta Alex Nuccetelli intervistato da Il Messaggero. “Sono certo che per Francesco non fu solo una storia di una sera. Si tratta di qualdi importante,non così frequente per lui”, continua sulle colonne de Il Messaggero. “Si sono presi del tempo per sistemare tutto”. Secondo la ricostruzione fatta da Nuccetelli, la coppia avrebbe aspettato un po' di tempo prima di decidere di ufficializzare la separazione. ...