La ricerca di EF: italiani tra gli ultimi in Europa per conoscenza dell'inglese (Di mercoledì 13 luglio 2022) L'inglese è la lingua per eccellenza della scienza, del turismo, dell'aviazione e della diplomazia. In un'Italia sempre più connessa con il resto d'Europa e del mondo saper parlare inglese è indispensabile. Eppure, i dati relativi alla conoscenza della lingua inglese degli italiani mostrano quanta strada l'Italia debba ancora fare in questo senso. Secondo il rapporto sulla competenza dell'inglese nel mondo realizzato da EF Education First, la lingua d'oltremanica non è così ben parlata nel nostro Paese. In Europa, l'Italia si classifica 24esima in termini di conoscenza dell'inglese. Ciò vuol dire che il 73.5% dei paesi del continente hanno un migliore livello linguistico rispetto che a quello degli italiani. Le cause delle lacune linguistiche degli ...

