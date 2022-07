La quarta dose di vaccino anti covid: tutto quello che c'è da sapere (Di mercoledì 13 luglio 2022) I dati sui contagi in aumento in Europa e in Italia hanno impresso un'accelerazione alla nuova fase della campagna vaccinale contro il covid. "L'estate non rallenti le vaccinazioni", ha... Leggi su europa.today (Di mercoledì 13 luglio 2022) I dati sui contagi in aumento in Europa e in Italia hanno impresso un'accelerazione alla nuova fase della campagna vaccinale contro il. "L'estate non rallenti le vaccinazioni", ha...

Pubblicità

AlexBazzaro : Ma a che titolo Ilaria Capua parla ancora dando indicazioni agli italiani su come vivere? Ha detto tutto e il contr… - GiovaQuez : Non è che 'dovete' farla. Non c'è obbligo. La quarta dose è raccomandata perché più circola il virus più possibilit… - Agenzia_Ansa : Tutte le domande sulla quarta dose del vaccino anti-Covid. Esperti divisi tra il booster subito o il vaccino aggior… - PalermoToday : La quarta dose di vaccino anti covid: tutto quello che c'è da sapere - armando_50 : @GiovaQuez Fatta quarta dose. -