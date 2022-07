“La Pugliano che Vogliamo” | arriva lo sportello d’ascolto

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 13 luglio 2022) di Luca Capacchione Lo scorso 15 giugno, nel territorio di Montecorvino, il movimento civico “LaChe” ha organizzato – in occasione della ricorrenza nazionale della festa dei figli – un incontro pubblico con la cittadinanza dove ha affrontato il tema relativo all’importanza dei figli nella formazione del nucleo familiare. “Sentiamo spesso parlare anche di situazioni relative a problematiche economiche per le famiglie e anche a problemi di violenze domestiche, che purtroppo aumentano sempre più, con casi anche nelle nostre comunità – ha dichiarato il segretario del Movimento Francesco Cerami – pertanto il movimento civico LaChesceglie di attivarsi in prima linea per dare assistenza in diversi campi attraverso la collaborazione di validi professionisti, per ...