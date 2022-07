La prima foto della fuga di Ilary. Il dettaglio che rivela tutto (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ilary Blasi ha deciso di allontanarsi. La conduttrice ha infatti preso un volo per la Tnazania insieme ai suoi figli per sfuggire alle roventi polemiche e alle velenose indiscrezioni su cosa possa esserci dietro la sua separazione con Francesco Totti. Insieme a Cristian, Chanel e Isabel, la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha voluto concedersi un momento di relax dopo la centrifuga del gossip in cui è precipitata la sua famiglia. Una fuga programmata nei minimi dettagli per essere lontano nel momento più duro, ovvero quando la coppia sarebbe stata esposta al fuoco incrociato dei settimanali gossip. Intanto domani su Chi ci saranno le foto di Francesco Totti insieme alla sua nuova fiamma, Noemi Bocchi. Ilary sarà lontano quando tutti vedranno quelle foto. La sua vacanza prevede ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022)Blasi ha deciso di allontanarsi. La conduttrice ha infatti preso un volo per la Tnazania insieme ai suoi figli per sfuggire alle roventi polemiche e alle velenose indiscrezioni su cosa possa esserci dietro la sua separazione con Francesco Totti. Insieme a Cristian, Chanel e Isabel, la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha voluto concedersi un momento di relax dopo la centridel gossip in cui è precipitata la sua famiglia. Unaprogrammata nei minimi dettagli per essere lontano nel momento più duro, ovvero quando la coppia sarebbe stata esposta al fuoco incrociato dei settimanali gossip. Intanto domani su Chi ci saranno ledi Francesco Totti insieme alla sua nuova fiamma, Noemi Bocchi.sarà lontano quando tutti vedranno quelle. La sua vacanza prevede ...

