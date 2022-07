Pubblicità

MaurizioDArgent : @AntScibilia @nicossigeno 'Victoria, tu sei di Odessa, che notizie mi dai?' 'Tuto tranquilo, mia figlia estetista l… - buzzax66 : @Adriano40993709 Kyiv è russofona, idem Odessa e Kharkiv. E il 70% dell'???? Retaggio dell'USSR dove le lingua ucrain… - Galvanor : Coraggio, figli della #Europa , fratelli miei. Sono troppo vecchio per imbracciare il fucile ma la mia penna spruzz… - ClaudioChieric : Aggiornamenti da Odessa. Missili russi distruggono silos di grano e incendiano i campi, chissà forse è questo che… - DonbassItalia : @TakkinoRusso Nel Donbass chi bombarda è esclusivamente il regime di Kiev. E su questo non ho dubbi, nessuno mi può… -

L'Eco di Bergamo

Non faccio in tempo a scrivere la risposta; probabilmente è sufficiente laespressione che ...passa i suoi giorni aspettando la chiamata dell'esercito per andare a combattere nel Donbass o a...E' appena tornato dall'Ucraina dove è stato, ae Mykolaiv, per portare aiuti con la Carovana ... La ricetta è semplice e ha solo tre ingredienti: condivisione, ovvero lavita vale come la tua,... «La mia Odessa, da sempre al centro della storia, tra arte e guerra» Roma e Odessa unite per Expo 2030. È il progetto visionario di Francesco Rutelli, che ha immaginato le due città, adesso concorrenti ...Quello che sonnecchia dentro di me, afflitto da tante paure e tanti scandali, mi ha tirato la manica, e quando finalmente ha ottenuto la mia attenzione, ha preteso che andassi a controllare: ma Putin ...