La Locanda dei Girasoli riapre nei locali sgomberati dall’occupazione abusiva di Forza Nuova

Nei locali Ater del comune di Roma a via Taranto, un tempo occupati in maniera abusiva da Forza Nuova, riaprirà la Locanda dei Girasoli, la pizzeria gestita da ragazzi con sindrome di Down costretta a chiudere lo scorso gennaio. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha consegnato personalmente le chiavi dei locali ai nuovi gestori dell'attività nel quartiere Appio, dove un tempo il gruppo di estrema destra distribuiva viveri "solo agli italiani". La ristrutturazione inizierà a breve per adeguare gli interni alle esigenze di un ristorante. Nata dall'idea di un gruppo di genitori di giovani con la sindrome di Down, la Locanda dei Girasoli è stata attiva per 22 anni, ma le restrizioni dovute al Covid hanno portato alla sua chiusura.

