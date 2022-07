La linea Berlusconi | nessun altro governo Pronti al voto anticipato | Fi è in doppia cifra

Pubblicità

infoitinterno : Berlusconi detta linea: questo ultimo governo, senza M5s si voti - Frankf1842 : RT @fanpage: La pazienza è finita. Il governo #Draghi sarebbe arrivato al capolinea secondo il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ht… - fanpage : La pazienza è finita. Il governo #Draghi sarebbe arrivato al capolinea secondo il leader di Forza Italia Silvio Be… - zazoomblog : Berlusconi detta linea: questo ultimo governo senza M5s si voti - #Berlusconi #detta #linea: #questo - enroboh : @gabrielevalmont @_andreamoroni_ @rinnegatto Scusate, leggo solo ora. In linea di principio sono più che d'accordo… -

Marcare differenze rispetto alladel governo è un conto, procedere a una rottura vuol dire ... L'ha colpitache chiede una verifica Appunto. È un'altra conferma che siamo in momenti di ...Perché vi stupisce chechieda una verifica "Perché non è stata chiesta tutte le volte ... "Credo che il Parlamento continuerà a sostenere lafin qui seguita dall'Italia, aiutare l'...Berlusconi non arretra di un millimetro. Dopo la richiesta di una verifica, il presidente di Forza Italia si mostra convinto che l'unica soluzione per il dopo Draghi sia il voto. Nel corso della ...E’ questa la linea che in queste ore Silvio Berlusconi sta dettando ai suoi. (askanews) – Forza Italia non è disposta a sostenere nessun altro governo e se il M5s giovedì non voterà la fiducia sul dec ...