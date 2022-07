La Juve ha in mano il rimpiazzo di Dybala:”Si tratta di un fenomeno incredibile” (Di mercoledì 13 luglio 2022) La Juve sta cercando di trovare un rimpiazzo dopo la partenza di Dybala, un qualcosa che non lascia tranquilli i tifosi della Signora. In questa ultima stagione Paulo Dybala è stato sicuramente uno degli elementi più importanti della Juventus, per questo motivo sarà davvero molto importante per la società riuscire a trovare una soluzione in tempi brevi per poter rimpiazzare il fenomeno argentino nel modo più adeguato per il prossimo campionato. Ansa FotoProbabilmente nessuno si aspettava realmente che Paulo Dybala potesse diventare così importante all’interno della storia della Juventus come è stato in grado di fare in questi sette anni in bianconero, con il ragazzo che era arrivato davvero molto giovane e con grandi speranze dal Palermo. Il suo ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lasta cercando di trovare undopo la partenza di, un qualcosa che non lascia tranquilli i tifosi della Signora. In questa ultima stagione Pauloè stato sicuramente uno degli elementi più importanti dellantus, per questo motivo sarà davvero molto importante per la società riuscire a trovare una soluzione in tempi brevi per poter rimpiazzare ilargentino nel modo più adeguato per il prossimo campionato. Ansa FotoProbabilmente nessuno si aspettava realmente che Paulopotesse diventare così importante all’interno della storia dellantus come è stato in grado di fare in questi sette anni in bianconero, con il ragazzo che era arrivato davvero molto giovane e con grandi speranze dal Palermo. Il suo ...

