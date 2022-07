La famosa Jessica Fletcher fa preoccupare tutti: pubblico in apprensione (Di mercoledì 13 luglio 2022) La famosa Jessica Fletcher fa preoccupare tutti: il suo numerosissimi pubblico è in totale apprensione, cosa è stato detto sul suo conto. Sono tantissime le serie tv che in tutti questi si sono alternati sui nostri canali, ma tra quelle più indimenticabili c’è sicuramente lei: la famosa ‘La signora in giallo’. Ricordate la simpaticissima Jessica L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lafa: il suo numerosissimiè in totale, cosa è stato detto sul suo conto. Sono tantissime le serie tv che inquesti si sono alternati sui nostri canali, ma tra quelle più indimenticabili c’è sicuramente lei: la‘La signora in giallo’. Ricordate la simpaticissimaL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

jessica_zorzina : RT @julieftaurii: mi fa pisciare sto fatto che sono famosa - LAURA61775260 : @Klod980401841 Visto che Lucrezia ha come secondo nome Lourdes e Clarissa Bernadette (come una santa famosa) forse… - Ggio21667787 : @felicita639 Io non parlo solo per la storia con Jessica, di cui non ne sappiamo granché, mi riferisco al fatto che… - michhxj : @ilapazzagioia Delle persone divertenti me ne frega meno di zero. Sei su un # in cui si supporta Jessica e Barù, se… -