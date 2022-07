La cura Gualtieri per i rifiuti di Roma. Riaperta la discarica di Albano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ieri mattina i camion dell’Ama carichi dei rifiuti dei Romani hanno ricominciato a sfilare su via Ardeatina per raggiungere la discarica di Albano Laziale, alle porte di Roma, appena Riaperta con l’obiettivo di risolvere, almeno in parte, le criticità scaturite dal maxi-rogo che un mese fa ha messo fuori uso il Tmb di Malagrotta. Gualtieri riapre la discarica di Albano Laziale, alle porte di Roma. La comunità locale è sul piede di guerra Proprio domenica scorsa, al termine di un incontro in prefettura, in cui si è discusso anche dell’emergenza rifiuti, l’assessora capitolina, Sabrina Alfonsi, aveva comunicato l’imminente riapertura del sito di Albano – chiuso per sequestro a marzo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ieri mattina i camion dell’Ama carichi deideini hanno ricominciato a sfilare su via Ardeatina per raggiungere ladiLaziale, alle porte di, appenacon l’obiettivo di risolvere, almeno in parte, le criticità scaturite dal maxi-rogo che un mese fa ha messo fuori uso il Tmb di Malagrotta.riapre ladiLaziale, alle porte di. La comunità locale è sul piede di guerra Proprio domenica scorsa, al termine di un incontro in prefettura, in cui si è discusso anche dell’emergenza, l’assessora capitolina, Sabrina Alfonsi, aveva comunicato l’imminente riapertura del sito di– chiuso per sequestro a marzo ...

_Gi_Ci_ : @fattoquotidiano Sì indaga anche sulla 'cura del verde pubblico'. Quindi la negligenza che #Gualtieri addita (quand… - Silverpeer : @claudeger55 Per la cura del verde bisogna fare i bandi, e per ogni bando necessitano 6 mesi. Per fare le assunzion… - ainola6868 : @EugenioCardi Ed ogni singolo cittadino faccia la sua parte al meglio (differenziata) così da pretendere la cura ch… - Antonia97041172 : @marcodecade Gualtieri è pagato per prendersi cura di Roma! Che fine ha fatto? Sembra assente... - superpave : Composizione di arte moderna a cura della giunta #Gualtieri . E poi dicono che il @pdnetwork non pensa alla città -