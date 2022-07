La crisi idrica colpisce anche gli alpeggi, in Val Brembana già dieci in sofferenza (Di mercoledì 13 luglio 2022) Val Brembana. Manca l’acqua anche in montagna e gli alpeggi sono in difficoltà. Le pozze dove abbeverare gli animali sono quasi asciutte e la Comunità Montana dell’Alta Valle Brembana si è attivata per far fronte a questa situazione critica. Val Taleggio, Oltre il Colle nella zona dell’Alben e Serina nella zona del monte Menna sono le aree più in sofferenza, ma c’è anche Mezzoldo e San Giovanni Bianco in zona Cancervo. “Giovedì abbiamo attivato un tavolo di monitoraggio – spiega il presidente Jonathan Lobati – ed abbiamo mandato una scheda a tutti i Comuni chiedendo di inoltrarci eventuali segnalazioni di alpeggi in situazione di crisi idrica. Per il momento quelli in difficoltà, ovvero con una riserva inferiore a sette giorni, sono ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 13 luglio 2022) Val. Manca l’acquain montagna e glisono in difficoltà. Le pozze dove abbeverare gli animali sono quasi asciutte e la Comunità Montana dell’Alta Vallesi è attivata per far fronte a questa situazione critica. Val Taleggio, Oltre il Colle nella zona dell’Alben e Serina nella zona del monte Menna sono le aree più in, ma c’èMezzoldo e San Giovanni Bianco in zona Cancervo. “Giovedì abbiamo attivato un tavolo di monitoraggio – spiega il presidente Jonathan Lobati – ed abbiamo mandato una scheda a tutti i Comuni chiedendo di inoltrarci eventuali segnalazioni diin situazione di. Per il momento quelli in difficoltà, ovvero con una riserva inferiore a sette giorni, sono ...

