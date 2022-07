La battaglia per le firme digitali per i referendum continua: domani la consegna di 40mila sottoscrizioni (Di mercoledì 13 luglio 2022) La battaglia per rendere concreto tutto il lavoro che è stato fatto fino a questo momento sulle firme digitali per la proposta dei referendum continua e viene portata avanti dall’associazione Luca Coscioni, sempre davanti alla sede del ministero della Transizione Digitale. Anche oggi, c’è stato un sit-in che ha dato modo ai partecipanti di ribadire l’importanza della costituzione di una piattaforma di Stato efficace che possa supportare i comitati promotori dei referendum, rendendo agevole il processo di sottoscrizione per la presentazione dei quesiti. Oggi, davanti al dicastero guidato da Vittorio Colao, Marco Cappato insieme ai partecipanti al presidio Lorenzo Mineo, Gianfranco Scavuzzo e Fabio Miceli hanno avuto modo di ribadire ancora una volta il messaggio dopo la risposta del ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Laper rendere concreto tutto il lavoro che è stato fatto fino a questo momento sulleper la proposta deie viene portata avanti dall’associazione Luca Coscioni, sempre davanti alla sede del ministero della Transizione Digitale. Anche oggi, c’è stato un sit-in che ha dato modo ai partecipanti di ribadire l’importanza della costituzione di una piattaforma di Stato efficace che possa supportare i comitati promotori dei, rendendo agevole il processo di sottoscrizione per la presentazione dei quesiti. Oggi, davanti al dicastero guidato da Vittorio Colao, Marco Cappato insieme ai partecipanti al presidio Lorenzo Mineo, Gianfranco Scavuzzo e Fabio Miceli hanno avuto modo di ribadire ancora una volta il messaggio dopo la risposta del ...

Pubblicità

6000sardine : Per cambiare le cose ci vuole coraggio e dobbiamo dare atto che #MattiaSantori ne ha avuto da vendere. Crediamo in… - _Nico_Piro_ : Insomma è proprio vero che è tutta colpa del reddito di cittadinanza com'è oggi! Se fosse 'da fame' come gli stipen… - ItaliaViva : Trovo semplicemente indecente che con un conflitto in corso e la crisi economica che morde, la battaglia di Conte e… - 24Eventi : RT @sole24ore: .@luigidimaio: 'Per aiutare le imprese e bloccare l'inflazione dobbiamo vincere la battaglia del price cap sul costo del gas… - sole24ore : .@luigidimaio: 'Per aiutare le imprese e bloccare l'inflazione dobbiamo vincere la battaglia del price cap sul cost… -