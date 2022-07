Koulibaly in partenza per Londra per firmare con il Chelsea (VIDEO) (Di mercoledì 13 luglio 2022) Kalidou Koulibaly è in partenza da Milano per Londra, dove domani sosterrà le visite mediche con il Chelsea. Inizia una nuova avventura per il difensore senegalese del Napoli. Tuttomercatoweb.com pubblica su Twitter un VIDEO che lo ritrae mentre esce dall’albergo milanese diretto all’aeroporto. Kalidou stringe la mano ai cronisti e chiede cortesemente di non riprendere. Momento non facile per l’ormai ex Napoli. #Koulibaly è pronto per il #Chelsea: il difensore in partenza da Milano verso Londra per firmare con i Blues @ivanfcardia pic.twitter.com/cl4Py8l6Hu — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) July 13, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 luglio 2022) Kalidouè inda Milano per, dove domani sosterrà le visite mediche con il. Inizia una nuova avventura per il difensore senegalese del Napoli. Tuttomercatoweb.com pubblica su Twitter unche lo ritrae mentre esce dall’albergo milanese diretto all’aeroporto. Kalidou stringe la mano ai cronisti e chiede cortesemente di non riprendere. Momento non facile per l’ormai ex Napoli. #è pronto per il #: il difensore inda Milano versopercon i Blues @ivanfcardia pic.twitter.com/cl4Py8l6Hu — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) July 13, 2022 L'articolo ilNapolista.

Pubblicità

DiMarzio : #Koulibaly in partenza tra poco per #Londra adesso con il suo agente Ramadani ?? @ChelseaFC @SkySport - DiMarzio : .@juventusfc, Kalidou #Koulibaly il primo della lista in caso di partenza per #DeLigt: si monitorano anche varie al… - TuttoMercatoWeb : ?????? #Koulibaly è pronto per il #Chelsea: il difensore in partenza da Milano verso Londra per firmare con i Blues ??… - WaiPhyo73782302 : RT @marcoconterio: ?? Kalidou #Koulibaly in partenza per Londra da Milano. Addio #Napoli per il difensore senegalese. Sarà il nuovo centrale… - NarhEvans13 : RT @DiMarzio: #Koulibaly in partenza tra poco per #Londra adesso con il suo agente Ramadani ?? @ChelseaFC @SkySport -