Koulibaly dice addio al Napoli: al Chelsea per 40 milioni. Contratto faraonico: ecco quanto guadagnerà (Di mercoledì 13 luglio 2022) Kalidou Koulibaly è un nuovo giocatore del Chelsea . Ormai non ci sono più dubbi: il difensore sengalese lascia Napoli per giocare in Premier League. I contratti tra i due club sono stati scambiati e ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Kalidouè un nuovo giocatore del. Ormai non ci sono più dubbi: il difensore sengalese lasciaper giocare in Premier League. I contratti tra i due club sono stati scambiati e ...

sportli26181512 : Napoli, Koulibaly va al Chelsea: già stasera in volo per Londra: Il Napoli dice addio a Kalidou Koulibaly che entro… - Gianlui82088323 : Può anche essere che viene e diventa Dio, che cazzo ne sapete. I tifosi della lazio lo odiano solo perchè aveva ris… - Piratamorgan050 : @EnricoNapoli17 @1926_cri Ma non credete a tutto quello che sentite Sono mesi che Di marzio dice che il Napoli tra… - danipiccio17 : Il Chelsea prende #Koulibaly a meno della metà di quella pippa di #DeLigt...chapeau come dice Cassano - Lore1984varese : @Bresingar_ Infatti sta giocando. Secondo me dopo le cantonate salah, rudiger, koulibaly etc etc dovremmo smetterla… -