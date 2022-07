Koulibaly-Chelsea, trattativa chiusa: il senegalese sarà a Londra in serata (Di mercoledì 13 luglio 2022) Kalidou Koulibaly, dopo otto anni all’ombra del Vesuvio, è pronto a lasciare il Napoli per andare a vestire la maglia del Chelsea. Il giocatore ha trovato l’accordo totale con i Blues e adesso si aspettano solo le firme del club partenopeo per completare l’operazione. Kalidou Koulibaly Chelsea (FOTO – Getty Images) Nelle ultime settimane, non solo il Chelsea ci ha provato per Koulibaly: anche la Juve aveva presentato un’offerta al senegalese per sostituire Matthijs De Ligt, prossimo ad accasarsi al Bayern Monaco. Il centrale senegalese, ha però declinato l’offerta bianconera, in virtù anche del forte legame che lo lega alla città di Napoli e ai tifosi napoletani. Koulibaly-Chelsea: i dettagli ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 13 luglio 2022) Kalidou, dopo otto anni all’ombra del Vesuvio, è pronto a lasciare il Napoli per andare a vestire la maglia del. Il giocatore ha trovato l’accordo totale con i Blues e adesso si aspettano solo le firme del club partenopeo per completare l’operazione. Kalidou(FOTO – Getty Images) Nelle ultime settimane, non solo ilci ha provato per: anche la Juve aveva presentato un’offerta alper sostituire Matthijs De Ligt, prossimo ad accasarsi al Bayern Monaco. Il centrale, ha però declinato l’offerta bianconera, in virtù anche del forte legame che lo lega alla città di Napoli e ai tifosi napoletani.: i dettagli ...

