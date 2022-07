Koulibaly-Chelsea, è fatta! In serata volo per Londra, domani le visite mediche (Di mercoledì 13 luglio 2022) Probabilmente nessuno se lo aspettava, ma Kalidou Koulibaly è praticamente ad un passo dal trasferirsi a Londra alla corte del Chelsea. Come riporta Sky Sport i Blues e il Napoli si sono infatti... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 13 luglio 2022) Probabilmente nessuno se lo aspettava, ma Kalidouè praticamente ad un passo dal trasferirsi aalla corte del. Come riporta Sky Sport i Blues e il Napoli si sono infatti...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Koulibaly ha accettato offerta #Chelsea: quadriennale (o triennale con opzione) da 8 milioni a stagione più 1 di b… - romeoagresti : Non è ancora chiusa, ma il #Chelsea è davvero molto avanti per #Koulibaly // Not a done deal yet but Koulibaly is v… - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, prevista domani la chiusura tra #Koulibaly e #Chelsea: i dettagli dell'affare - atritto123 : Tutto fatto per #Koulibaly al #Chelsea, il senegalese parte sta sera, domani le #visite mediche #Calciomercato - vocidicitta : Nuovo articolo: Kalidou Koulibaly al Chelsea, il senegalese si trasferisce a Londra -