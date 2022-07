Koulibaly-Chelsea | De Laurentiis ha detto sì a Ramadani Incontro segreto a Roma…

Pubblicità

Saltata l'ipotesi legata ache è ormai ad un passo dal, i nomi che rimangono sono sempre quelli di Bremer su cui c'è però il forte interesse dell'Inter, Pau Torres, Milenkovic, ...Skriniar, ci tiene a far sapere L'Equipe, avrebbe preferito il Psg al. Che comunque si sarebbe consolato in fretta conNoi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Solo pochi giorni fa il Direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, interrogato sulla situazione di Kalidou Koulibaly ...