Koulibaly Chelsea, ci siamo: stasera a Londra, domani le visite mediche (Di mercoledì 13 luglio 2022) Koulibaly Chelsea, affare a un passo dalla chiusura. Il difensore senegalese già stasera dovrebbe essere a Londra Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella serata di oggi Kalidou Koulibaly dovrebbe volare a Londra, dove domani sosterrà le visite mediche con il Chelsea. Contratti già scambiati tra il club londinese e il Napoli, che si priverà così di una delle sue colonne difensive. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022), affare a un passo dalla chiusura. Il difensore senegalese giàdovrebbe essere aSecondo quanto riportato da Sky Sport, nella serata di oggi Kalidoudovrebbe volare a, dovesosterrà lecon il. Contratti già scambiati tra il club londinese e il Napoli, che si priverà così di una delle sue colonne difensive. L'articolo proviene da Calcio News 24.

