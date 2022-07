Koulibaly-Chelsea, Alvino: “De Laurentiis sta malissimo. Grande delusione tra i tifosi” (Di mercoledì 13 luglio 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI. Koulibaly-Chelsea. Il presidente Aurelio De Laurentiis non ha preso bene la decisione di Kalidou Koulibaly di lasciare il Napoli ed accettare la proposta del Chelsea. In diretta da Dimaro, Carlo Alvino ha rivelato nel corso di Radio Goal: “Aurelio De Laurentiis sta malissimo, non ha metabolizzato la cessione di Kalidou Koulibaly“. E poi prosegue sull’atmosfera che si respira: “C’è Grande delusione tra i tifosi. Escludo in questo momento colpi di teatro, non c’è nessun interesse in questo momento. Non prevedo cose clamorose. Si sta pensando ad altro in questo istante. Quello che posso dire con certezza, è che il presidente sta malissimo per la ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 13 luglio 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI.. Il presidente Aurelio Denon ha preso bene la decisione di Kalidoudi lasciare il Napoli ed accettare la proposta del. In diretta da Dimaro, Carloha rivelato nel corso di Radio Goal: “Aurelio Desta, non ha metabolizzato la cessione di Kalidou“. E poi prosegue sull’atmosfera che si respira: “C’ètra i. Escludo in questo momento colpi di teatro, non c’è nessun interesse in questo momento. Non prevedo cose clamorose. Si sta pensando ad altro in questo istante. Quello che posso dire con certezza, è che il presidente staper la ...

