Koulibaly al Chelsea, tutto fatto: fissate le visite mediche! (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ora potrebbe essere davvero tutto definito: Kalidou Koulibaly sembrerebbe destinato a lasciare il Napoli per diventare un nuovo giocatore del Chelsea. Nel corso delle ultime ore sembrerebbero esser stati limati anche gli ultimi dettagli burocratici tra i due club: l’intesa è ormai totale. Stando a quanto riportato dai più noti esperti di calciomercato, tra i quali Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano, sarebbe già avvenuto lo scambio dei contratti tra il Napoli ed i blues, con il difensore senegalese pronto a partire, direzione Londra per cominciare la sua nuova avventura in Premier League. Koulibaly Chelsea Napoli Il centrale classe 1991 sarebbe atteso in Inghilterra già in serata, per sostenere nella giornata di domani le visite mediche e firmare il nuovo contratto che lo ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ora potrebbe essere davverodefinito: Kalidousembrerebbe destinato a lasciare il Napoli per diventare un nuovo giocatore del. Nel corso delle ultime ore sembrerebbero esser stati limati anche gli ultimi dettagli burocratici tra i due club: l’intesa è ormai totale. Stando a quanto riportato dai più noti esperti di calciomercato, tra i quali Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano, sarebbe già avvenuto lo scambio dei contratti tra il Napoli ed i blues, con il difensore senegalese pronto a partire, direzione Londra per cominciare la sua nuova avventura in Premier League.Napoli Il centrale classe 1991 sarebbe atteso in Inghilterra già in serata, per sostenere nella giornata di domani lemediche e firmare il nuovo contratto che lo ...

