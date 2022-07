Koulibaly al Chelsea, la reazione del piccolo tifoso del Napoli diventa virale sul web (Di mercoledì 13 luglio 2022) Kalidou Koulibaly al Chelsea è una delle più grandi delusioni per i tifosi del Napoli. C’è tanto rammarico per aver perso il giocatore simbolo di questo Napoli, oltre ad essere uno dei più forti difensori del mondo. Una delusione assurda, perché in 9 anni ci si è affezionati molto, non solo al giocatore ma anche all’uomo e si pensava che Koulibaly potesse essere il futuro capitano dopo Insigne. Invece niente di tutto questo perché Koulibaly è stato venduto al Chelsea, con De Laurentiis che incassa 40 milioni di euro ma non ha ancora un sostituto all’altezza, come se la società fosse stata presa di sorpresa. Anche perché a dire di Giuntoli un’offerta per il rinnovo era stata fatta, ma dall’entourage del giocatore smentiscono categoricamente. L’addio di ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 13 luglio 2022) Kalidoualè una delle più grandi delusioni per i tifosi del. C’è tanto rammarico per aver perso il giocatore simbolo di questo, oltre ad essere uno dei più forti difensori del mondo. Una delusione assurda, perché in 9 anni ci si è affezionati molto, non solo al giocatore ma anche all’uomo e si pensava chepotesse essere il futuro capitano dopo Insigne. Invece niente di tutto questo perchéè stato venduto al, con De Laurentiis che incassa 40 milioni di euro ma non ha ancora un sostituto all’altezza, come se la società fosse stata presa di sorpresa. Anche perché a dire di Giuntoli un’offerta per il rinnovo era stata fatta, ma dall’entourage del giocatore smentiscono categoricamente. L’addio di ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Koulibaly ha accettato offerta #Chelsea: quadriennale (o triennale con opzione) da 8 milioni a stagione più 1 di b… - romeoagresti : Non è ancora chiusa, ma il #Chelsea è davvero molto avanti per #Koulibaly // Not a done deal yet but Koulibaly is v… - pisto_gol : Con la cessione di #Koulibaly al #Chelsea il calcio italiano perde un grande giocatore e una bella persona, un uomo… - Vincenzo140893 : RT @Domenic36396232: Come riportato da @FabrizioRomano , il #Chelsea lavora sia per #Ake ( vicinissimo) che per #Kimpembe dopo #Koulibaly ??… - Den96109848 : RT @AConan_Doyle: Oggi si rincorrono voci di Kimpembe al Chelsea dopo Koulibaly Lo avevamo anticipato più di un mese fa che vi era possibil… -